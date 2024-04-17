В Лиссабоне откроется дипломатический офис Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Посол Азербайджана в Ватикане и Португалии Ильгар Мухтаров вручил верительные грамоты президенту Португалии Марселу Ребелу де Соузе.

Как сообщает в среду Trend, передав приветствие Президента Азербайджана Ильхама Алиева Марселу Ребело де Соузе, посол также отметил, что Азербайджан придает особое значение двусторонним отношениям с Португалией и в ближайшее время планируется открытие дипломатического офиса посольства Азербайджана в городе Лиссабон.

Марселу Ребело де Соуза, в свою очередь, попросил передать его приветствие Президенту Азербайджана Ильхам Алиеву и сказал, что будет рад скоро встретиться с главой Азербайджанского государства.

Церемония вручения верительных грамот состоялась в историческом Беленском дворце (древний королевский дворец, построенный в XVI веке и служащий официальной резиденцией президента Португалии).

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!