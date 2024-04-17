Верховным руководством обеих стран принято решение о досрочном выводе российских миротворцев с территории Азербайджана - Хикмет Гаджиев

БАКУ /Trend/ - Верховным руководством обеих стран принято решение о досрочном выводе российских миротворцев с территории Азербайджана.

Как сообщает в среду Trend, об этом заявил помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев, отвечая на вопрос АЗЕРТАДЖ относительно информации о выводе российских миротворцев с территории Азербайджана.

Новость обновляется

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!