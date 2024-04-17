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Верховным руководством обеих стран принято решение о досрочном выводе российских миротворцев с территории Азербайджана - Хикмет Гаджиев

Политика Материалы 17 апреля 2024 15:05 (UTC +04:00)
Верховным руководством обеих стран принято решение о досрочном выводе российских миротворцев с территории Азербайджана - Хикмет Гаджиев

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Асиф Мехман
Асиф Мехман
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БАКУ /Trend/ - Верховным руководством обеих стран принято решение о досрочном выводе российских миротворцев с территории Азербайджана.

Как сообщает в среду Trend, об этом заявил помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев, отвечая на вопрос АЗЕРТАДЖ относительно информации о выводе российских миротворцев с территории Азербайджана.

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