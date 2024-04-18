Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

В Милли Меджлисе проходит конференция по Новой Каледонии

Политика Материалы 18 апреля 2024 15:23 (UTC +04:00)
В Милли Меджлисе проходит конференция по Новой Каледонии

Читайте Trend в

Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
Все материалы

БАКУ /Trend/ - В Милли Меджлисе (парламент) Азербайджана проходит конференция, посвященная теме "Новая Каледония: история, современные вызовы и ожидаемое будущее".

Как сообщает в четверг Trend, в заседании принимает участие делегация во главе с председателем Комитета по инфраструктуре, территориальному планированию, устойчивому развитию, энергетике, транспорту и связи Конгресса Новой Каледонии Нейсселин Омайрой, а также депутаты Милли Меджлиса.

Новость обновляется

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости