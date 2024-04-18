В Милли Меджлисе проходит конференция по Новой Каледонии

БАКУ /Trend/ - В Милли Меджлисе (парламент) Азербайджана проходит конференция, посвященная теме "Новая Каледония: история, современные вызовы и ожидаемое будущее".

Как сообщает в четверг Trend, в заседании принимает участие делегация во главе с председателем Комитета по инфраструктуре, территориальному планированию, устойчивому развитию, энергетике, транспорту и связи Конгресса Новой Каледонии Нейсселин Омайрой, а также депутаты Милли Меджлиса.

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