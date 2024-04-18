Франция пытается стереть культуру канакского народа - сотрудник Секретариата Сената

БАКУ /Trend/ - Франция пытается стереть культуру канакского народа, поставить его в зависимость от себя.

Как сообщает в четверг Trend, об этом на научной конференции в Милли Меджлисе (парламент), посвященной теме "Новая Каледония: история, современные вызовы и ожидаемое будущее", заявил сотрудник Секретариата Сената, эксперт по Новой Каледонии, историк Жан Ив Поэди.

Он сказал, что культура канакского народа насчитывает 3 тысячи лет.

"Франция не должна вмешиваться в жизнь канакского народа. Они пытаются сформировать там Западную культуру, но этого не произойдет", - добавил Поэди.

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