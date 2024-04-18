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Франция проводит политику ассимиляции - историк

Политика Материалы 18 апреля 2024 18:06 (UTC +04:00)
Франция проводит политику ассимиляции - историк

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - Франция проводит политику ассимиляции.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал сотрудник секретариата Сената Новой Каледонии, историк Жан Ив Поэди на конференции в Милли Меджлисе (парламент) Азербайджана.

Он отметил, что колонизированным народам очень сложно сохранить свою национальную идентичность.

"Франция, естественно, этому препятствует. Наша главная цель – сохранить нашу культуру, мы уделяем особое внимание образованию детей и молодежи", - добавил Жан Ив Поэди.

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