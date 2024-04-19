Председательство Азербайджана внесет значительный вклад в главные задачи СВМДА - Кайрат Сарыбай (Эксклюзивное интервью) (ВИДЕО/ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Председательство Азербайджана внесет значительный вклад в главные задачи Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).

Об этом сказал в эксклюзивном интервью Trend генеральный секретарь СВМДА Кайрат Сарыбай.

"Главное ожидание от азербайджанского председательства в СМВДА - это способствовать делу мира, делу диалога, делу сотрудничества. Это главное направление, главные задачи нашей международной организации. Поэтому я полагаю, что председательство Азербайджана будет вносить свой значительный вклад в эти главные устои человеческого сообщества", - подчеркнул он.

По его словам, Азербайджан имеет значительный опыт работы в качестве председателя во многих региональных и глобальных международных структурах, начиная от ООН, завершая недавним блестящим председательством в Движении неприсоединения с учетом значительного институционального вклада в это движение.

"Я думаю, что нас ожидают интересные дни в годы председательства Азербайджана. В 2024 году, как мы имеем предварительное представление, предварительную договоренность, правительство Азербайджана хочет создать синергию между глобальным COP, когда весь мир съедется в Баку обсуждать экологическую повестку мирового сообщества, и соединить его с главным мероприятием этого года в рамках СВМДА - Совета министров иностранных дел. Я полагаю, этот подход очень гармоничен и он отражает суть СВМДА", - заявил он.

Кайрат Сарыбай упомянул, что СВМДА относится не только к Азии.

"СВМДА – это процесс всего глобального развития. Тем более, что Азия играет все более заметную роль в международной политике, международной экономике. Помимо Совета министров иностранных дел, хочу также отметить не менее важное событие – саммит, который пройдет в 2026 году. По предварительной договоренности мы будем ориентироваться на осень 2026 года, когда в Баку прекрасная, теплая погода, потому что в мире Баку известен своим радушием и солнечной погодой. Поэтому я думаю, что к саммиту мы подойдем с новыми интересными решениями, с новыми важными институтами, которые будут созданы в ходе азербайджанского председательства", - сказал он.

Генсек также подчеркнул, что приоритеты азербайджанского председательства будут представлены на Совете министров иностранных дел (СМИД) СВМДА осенью в Баку.

"Но я уже могу предположить, что некоторые темы, как, например, тема устойчивой взаимосвязанности, которая является важной не только для нынешнего председателя - Казахстана, а также для Азербайджана, как координатора соответствующего направления Каталога мер доверия "По развитию безопасных транспортных коридоров", но и для всего пространства СВМДА. Потому что сегодня вызовы взаимосвязанности показывают, что нам нужно развивать как можно больше альтернативных путей сообщения, как можно больше использовать железные, автомобильные, воздушные пути и иные коммуникации, включая цифровые", - пояснил он.

Как отметил Кайрат Сарыбай, Азербайджан в качестве координатора разработал концепцию по повышению взаимодействия между странами СВМДА по направлению развития безопасных коридоров.

"Азербайджан в целом очень активно участвует на различных форумах в рамках СВМДА, будь то деловой совет или молодежный. Поэтому очень многое делается в плане обеспечения взаимосвязанности, но, как я уже сказал, этого недостаточно. Пандемия показала, что нам нужно как можно больше и как можно глубже интегрировать нашу взаимосвязанность. Это не только транспортные коридоры как таковые, это еще и гармонизация таможенного законодательства, гармонизация работы эпидемиологических служб, гармонизация транспортных компаний в обеспечении "зеленых" коридоров для продовольствия, для медикаментов, для каких-то иных приоритетных товаров", - считает он.

В то же время, генсек подчеркнул, что СВМДА имеет более обобщенный подход, и на данный момент не занимается проектной деятельностью по разработке конкретных транзитных маршрутов.

"Вместе с тем, для государств членов СВМДА отдельные приоритеты очевидны, и я знаю о тесном сотрудничестве стран Центральной Азии, Азербайджана, а также Грузии и Армении. Последняя, как я знаю, в этот процесс хочет быть вовлечена, и это будет, наверное, правильно, так как это будет служить делу регионального мира, делу развития соединения Центральной Азии через Южный Кавказ в Турцию и Европу", - добавил он.

По его мнению, в рамках СВМДА отдельные страны будут продвигать тематику взаимосвязанности именно для того, чтобы создать хорошие рамочные условия для развития конкретных коридоров.

"Азиатская взаимосвязанность, в свою очередь, будет способствовать глобальной взаимосвязанности, потому что Азия – это самый крупный и населенный континент. Азия сегодня одна из лидеров технологического прорыва. И я полагаю, что если в рамках СВМДА мы сможем создать гармоничные рамочные условия для развития взаимосвязанности, как концепции, то каждый отдельный коридор будет приносить пользу конкретному государству-участнику СВМДА", - заключил он.

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