Проведены совместные тактические учения ВМС и ВВС Азербайджана "Каспийское небо-2024" (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В соответствии с планом подготовки на текущий год, утвержденным министром обороны Азербайджана генерал-полковником Закиром Гасановым, Военно-морские силы (ВМС) совместно с Военно-воздушными силами (ВВС) провели тактические учения по организации противовоздушной обороны "Каспийское небо-2024".

Как сообщили в пятницу Trend в минобороны Азербайджана, в тактических учениях было задействовано до 300 человек личного состава, боевые, диспетчерские и сторожевые корабли, катера, боевые вертолеты и беспилотные летательные аппараты.

"В соответствии с планом, корабли, покинувшие базовый пункт по сигналу тревоги, совместно с авиационными средствами ВМС Азербайджанской Республики в секторе Каспийского моря выполнили практические действия по организации противовоздушной обороны морской энергетической инфраструктуры, уничтожению целей условного противника, а также выполнению других боевых задач.

Кроме того, в ходе учений были успешно выполнены действия по постановке на якорь и снятию с якоря корабельных тактических групп в районе организации противовоздушной и противолодочной диверсионной обороны.

В ходе тактических учений, проведенных в два этапа, личный состав ВМС и ВВС продемонстрировал высокий профессионализм в выполнении всех поставленных задач", - говорится в сообщении ведомства.

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