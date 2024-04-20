Впервые Армения и Азербайджан решили вопрос за столом переговоров - Пашинян

БАКУ /Trend/ - Впервые Армения и Азербайджан решили вопрос за столом переговоров.

Как передает в субботу Trend, об этом сказал журналистам премьер-министр Армении Никол Пашинян, комментируя договоренности по первому этапу делимитации границы.

"Очень важно констатировать, что впервые Армения и Азербайджан решили вопрос за столом переговоров", - подчеркнул он.

Напомним, что 19 апреля 2024 года состоялась восьмая встреча Государственной комиссии по делимитации государственной границы между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения и Комиссии по вопросам делимитации государственной границы и пограничной безопасности между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой.

Стороны предварительно согласовали прохождение отдельных отрезков линии границы непосредственно между населенными пунктами Баганис (РА) – Баганыс Айрым (АР), Воскепар (РА) – Ашагы Аскипара (АР), Киранц (РА) – Хейрымлы (АР) и Беркабер (РА) – Гызылгаджилы (АР) с целью их приведения в соответствие с юридически обоснованной межреспубликанской границей, существовавшей в рамках Советского Союза на момент его распада.

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