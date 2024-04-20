Приветствуем договоренности между Азербайджаном и Арменией по делимитации границы - Мишель

БАКУ /Trend/ - Приветствуем договоренности между Азербайджаном и Арменией по делимитации границы.

Как передает Trend, об этом на своей странице в соцсети X написал написал председатель Европейского совета Шарль Мишель.

"Приветствуем договоренности между Арменией и Азербайджаном, основанные на Алма-Атинской декларации 1991 года о делимитации границ между двумя странами. Делимитация границ на основе однозначного признания территориальной целостности каждой страны стала ключевым элементом дискуссий в Брюсселе и станет важным шагом на пути к мирному открытию всего региона", - написал Мишель.

Напомним, что 19 апреля 2024 года на границе между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения под председательством заместителя премьер-министра Азербайджанской Республики Шахина Мустафаева и вице-премьер-министра Республики Армения Мгера Григоряна состоялась восьмая встреча Государственной комиссии по делимитации государственной границы между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения и Комиссии по вопросам делимитации государственной границы и пограничной безопасности между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой.

На начальном этапе процесса делимитации Стороны предварительно согласовали прохождение отдельных отрезков линии границы непосредственно между населенными пунктами Баганис (РА) – Баганыс Айрым (АР), Воскепар (РА) – Ашагы Аскипара (АР), Киранц (РА) – Хейрымлы (АР) и Беркабер (РА) – Гызылгаджилы (АР) с целью их приведения в соответствие с юридически обоснованной межреспубликанской границей, существовавшей в рамках Советского Союза на момент его распада.