Азербайджан располагает собственными силами для обеспечения безопасности в Карабахе - генсек ОДКБ

БАКУ /Trend/ - Азербайджан располагает собственными силами для обеспечения безопасности в Карабахе.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом заявил ТАСС генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Имангали Тасмагамбетов.

"Это территория Азербайджанской Республики, располагающей собственными силами для обеспечения безопасности, и, очевидно, этот вопрос решается не в одностороннем порядке", - сказал он, комментируя вывод российского миротворческого контингента из Карабаха.

По словам генсека ОДКБ, в большей степени стабильность в регионе зависит от перспектив подписания мирного договора между Арменией и Азербайджаном.

Напомним, что недавно в социальных сетях появились кадры, на которых запечатлен процесс вывода из Азербайджана военной техники, принадлежащей российскому миротворческому контингенту. Чуть позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил вывод российского миротворческого контингента из Карабаха.

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