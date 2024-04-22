БАМ во многом определяет глобальную логистику на весь XXI век - Владимир Путин

МОСКВА /Trend/ - Сегодня Байкало-Амурская магистраль во многом определяет глобальную логистику на весь XXI век.

Как сообщает Trend, об этом заявил Президент России Владимир Путин на совместной встрече в Москве с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым с ветеранами и работниками железнодорожной отрасли по случаю 50-летнего юбилея Байкало-Амурской магистрали (БАМ).

Подчеркнув, что Россия благодаря БАМу получила колоссальные возможности для развития Сибири, Дальнего Востока, грузоперевозок по направлению к Тихому океану, глава Российского государства отметил, что разворот на Восток во многом стал возможен благодаря БАМ.