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БАМ во многом определяет глобальную логистику на весь XXI век - Владимир Путин

Политика Материалы 22 апреля 2024 21:23 (UTC +04:00)
БАМ во многом определяет глобальную логистику на весь XXI век - Владимир Путин

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Марьяна Ахмедова
Марьяна Ахмедова
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МОСКВА /Trend/ - Сегодня Байкало-Амурская магистраль во многом определяет глобальную логистику на весь XXI век.

Как сообщает Trend, об этом заявил Президент России Владимир Путин на совместной встрече в Москве с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым с ветеранами и работниками железнодорожной отрасли по случаю 50-летнего юбилея Байкало-Амурской магистрали (БАМ).

Подчеркнув, что Россия благодаря БАМу получила колоссальные возможности для развития Сибири, Дальнего Востока, грузоперевозок по направлению к Тихому океану, глава Российского государства отметил, что разворот на Восток во многом стал возможен благодаря БАМ.

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