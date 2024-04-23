Российские миротворцы направились из Карабаха в Армению

БАКУ /Trend/ - Российские миротворцы из Карабаха направились в пункты временной дислокации в Горусе и Гаракильсе (Сисиан).

Как сообщает во вторник Trend, об этом армянским СМИ заявил секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян.

По его словам, правительство Армении выделило пункты временной дислокации для российского миротворческого контингента.

"Поскольку российские миротворческие войска покидают Карабах, они, понятно, не могут оставаться также в Республике Армения. Группа и автоколонна миротворцев из Карабаха направились во временные пункты дислокации в Горисе и Гаракильсе (Сисиан)", - сказал он.

Отметим, что несколько дней назад пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков подтвердил вывод российского миротворческого контингента из Карабаха.

Помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев, отвечая на вопрос АЗЕРТАДЖ относительно информации о выводе российских миротворцев с территории Азербайджана заявил, что высшим руководством обеих стран принято решение о досрочном выводе с территории нашей страны миротворцев Российской Федерации, временно дислоцированных на территории Азербайджанской Республики согласно трехстороннему заявлению, подписанному 10 ноября 2020 года. Процесс уже начался, министерства обороны Азербайджана и России принимают соответствующие меры по реализации данного решения.

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