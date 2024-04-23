Президент Ильхам Алиев: Образование молодого поколения является одним из наших главных приоритетов

БАКУ /Trend/ - Мы работаем в направлении предоставления образования молодому поколению. Это один из наших главных приоритетов.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев 23 апреля в выступлении на международном форуме на тему «СОР29 и Зеленое видение для Азербайджана», организованном в Университете АДА.

Подчеркнув, что у Азербайджана и его международных партнеров есть специальные программы в этой области, глава государства отметил: «Существует специальная президентская программа по обучению молодого поколения в ведущих международных университетах».