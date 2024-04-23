Президент Ильхам Алиев: Предпринимаются некоторые попытки провести разделительные линии на Южном Кавказе

БАКУ /Trend/ - Предпринимаются некоторые попытки провести разделительные линии на Южном Кавказе. Именно по этой причине мы выразили свою обеспокоенность в связи с беспрецедентной встречей в Брюсселе между председателем Европейской комиссии, госсекретарем США и премьер-министром Армении.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев 23 апреля в выступлении на международном форуме на тему «СОР29 и Зеленое видение для Азербайджана», организованном в Университете АДА.

Глава государства добавил, что в истории этого объединения еще не было зафиксировано подобной встречи с кем-либо из бывших республик СССР. Такая встреча не проводилась даже с Украиной, Грузией и Молдовой.