Президент Ильхам Алиев: Нам удалось установить хорошие, а в некоторых случаях и отличные отношения с нашими соседями

БАКУ /Trend/ - Считаю, что главный выход и средство – быть справедливым и откровенным. Нам удалось построить хорошие, а в некоторых случаях и отличные отношения с нашими соседями.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев 23 апреля в выступлении на международном форуме на тему «СОР29 и Зеленое видение для Азербайджана», организованном в Университете АДА.

«Думаю, это связано именно с этими качествами. Потому что они [соседи] могут нам доверять и знают, что с нашей стороны сюрпризов не будет», - добавил глава государства.