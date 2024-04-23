Президент Ильхам Алиев объяснил причину успехов Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев на международном форуме «COP29 и зеленое видение для Азербайджана», прошедшем в Университете АДА, рассказал о причинах успехов нашей страны.

Как сообщает Trend, глава государства, в частности, сказал по этому поводу: «Мы никогда не присоединялись к какому-либо предприятию, которое могло бы представлять потенциальную угрозу для Азербайджана. Мы всегда были справедливыми в отношениях с Ираном, Россией, Грузией и Европой, а также с нашими турецкими братьями. В этом и кроется причина нашего успеха».