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Президент Садыр Жапаров: Совместная декларация закрепляет установившийся на практике более глубокий характер стратегических отношений между Азербайджаном и Кыргызстаном

Политика Материалы 24 апреля 2024 14:50 (UTC +04:00)
Президент Садыр Жапаров: Совместная декларация закрепляет установившийся на практике более глубокий характер стратегических отношений между Азербайджаном и Кыргызстаном

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - Сегодня мы подписали Совместную декларацию об установлении углубленных отношений стратегического партнерства между Кыргызской Республикой и Азербайджанской Республики.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Кыргызстана Садыр Жапаров в заявлении для прессы с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

«Подписание данного документа официально закрепляет установившийся на практике более глубокий характер двусторонних стратегических отношений между Азербайджаном и Кыргызстаном», - подчеркнул Президент Садыр Жапаров.

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