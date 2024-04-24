Президент Садыр Жапаров: Совместная декларация закрепляет установившийся на практике более глубокий характер стратегических отношений между Азербайджаном и Кыргызстаном

БАКУ /Trend/ - Сегодня мы подписали Совместную декларацию об установлении углубленных отношений стратегического партнерства между Кыргызской Республикой и Азербайджанской Республики.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Кыргызстана Садыр Жапаров в заявлении для прессы с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

«Подписание данного документа официально закрепляет установившийся на практике более глубокий характер двусторонних стратегических отношений между Азербайджаном и Кыргызстаном», - подчеркнул Президент Садыр Жапаров.