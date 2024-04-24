Украинские депутаты призвали исключить Варданяна из числа номинантов на Нобелевскую премию мира

БАКУ /Trend/ - Депутаты Верховной Рады Украины призвали исключить из списка кандидатов на соискание Нобелевской премии мира имя миллиардера армянского происхождения, бывшего "государственного министра" сепаратистского режима Рубена Варданяна.

Как сообщает Trend со ссылкой на украинские СМИ, в публикациях в соцсетях украинские политики заявляют о недопустимости выдвижения на соискание этой премии кандидатуры лица, замешанного в коррупционных скандалах.

Депутат Верховной Рады Юрий Камельчук написал письмо в Нобелевский комитет, в котором призвал снять кандидатуру Рубена Варданяна в качестве потенциального номинанта на Нобелевскую премию мира.

Отметим, что недавно распространилась информация о том, что группа, связанная грязными деньгами с сепаратистом, бывшим "государственным министром" сепаратистского режима Рубеном Варданяном, который в настоящее время содержится в следственном изоляторе Службы государственной безопасности Азербайджана, работает над выдвижением его кандидатуры на соискание Нобелевской премии мира.

Напомним, что Рубен Варданян был задержан правоохранительными органами Азербайджанской Республики в сентябре 2023 года при попытке бежать из Карабаха. Он обвиняется по статьям Уголовного кодекса Азербайджанской Республики о финансировании терроризма, участии в создании и деятельности не предусмотренных законодательством вооруженных формирований или групп, незаконном пересечении государственной границы Азербайджанской Республики. В настоящее время в отношении него проводятся следственно-оперативные мероприятия.

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