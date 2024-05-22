Переименована Высшая военная школа Внутренних войск МВД Азербайджана - Указ

БАКУ /Trend/ - Высшая военная школа Внутренних войск министерства внутренних дел Азербайджанской Республики переименована в Военный институт Внутренних войск министерства внутренних дел Азербайджанской Республики.

Как сообщает Trend, в связи с этим Президент Ильхам Алиев подписал указ о переименовании Высшей военной школы Внутренних войск министерства внутренних дел Азербайджанской Республики и внесении изменений в указ Президента Азербайджанской Республики от 9 июля 2012 года № 680 об утверждении "Устава Высшей военной школы Внутренних войск министерства внутренних дел Азербайджанской Республики".

Согласно указу, Кабинет министров и министерство внутренних дел должны решить вопросы, вытекающие из этого указа.