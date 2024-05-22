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Переименована Высшая военная школа Внутренних войск МВД Азербайджана - Указ

Политика Материалы 22 мая 2024 16:16 (UTC +04:00)
Переименована Высшая военная школа Внутренних войск МВД Азербайджана - Указ
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджана

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Асиф Мехман
Асиф Мехман
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БАКУ /Trend/ - Высшая военная школа Внутренних войск министерства внутренних дел Азербайджанской Республики переименована в Военный институт Внутренних войск министерства внутренних дел Азербайджанской Республики.

Как сообщает Trend, в связи с этим Президент Ильхам Алиев подписал указ о переименовании Высшей военной школы Внутренних войск министерства внутренних дел Азербайджанской Республики и внесении изменений в указ Президента Азербайджанской Республики от 9 июля 2012 года № 680 об утверждении "Устава Высшей военной школы Внутренних войск министерства внутренних дел Азербайджанской Республики".

Согласно указу, Кабинет министров и министерство внутренних дел должны решить вопросы, вытекающие из этого указа.

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