Парламент Азербайджана ответил председателю Палаты депутатов Люксембурга

БАКУ /Trend/ - Председатель Палаты депутатов Люксембурга Клод Вислер, выступая 22 мая в парламенте в рамках визита в Армению, выдвинул ряд обвинений в адрес Азербайджана.

Как сообщили в среду Trend в департаменте прессы и связей с общественностью Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана, Милли Меджлис решительно осуждает и категорически возражает против этих предвзятых и абсурдных заявлений.

"Похоже, что люксембургские представители, которые в своем законодательстве определили французский в качестве основного языка, чрезмерно увлеклись продолжением "французского стиля" в своем подходе к региону Южного Кавказа. Они искажают происходящие в регионе процессы и даже выдвигают какие-то требования к Азербайджану. Однако напомним председателю Палаты депутатов Люксембурга ряд фактов: территории Азербайджана, признанные на международном уровне и в четыре раза превышающие Люксембург, в течение 30 лет оставались под оккупацией Армении. За время оккупации более 1 миллиона наших соотечественников стали беженцами и вынужденными переселенцами. 8 городов и сотни сел, бесчисленные исторические, религиозные и культурные памятники были разрушены и стерты с лица земли. К сожалению, люксембургский парламент, позиционирующий себя гарантом гуманитарных ценностей и фундаментальных прав, выбрал свой собственный стиль поведения и предпочел оставаться равнодушным ко всем этим трагическим событиям - объективным реалиям.

Под руководством Президента Азербайджанской Республики, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева Азербайджан освободил свои земли от оккупации, самостоятельно обеспечил соблюдение норм и принципов международного права. Эти территории страны восстанавливаются и реконструируются благодаря большим усилиям. Вынужденные переселенцы возвращаются на родные земли. Несмотря на тяжелые последствия 30-летней оккупации, Азербайджан сегодня является инициатором процесса нормализации отношений с Арменией, что принесет региону долгосрочный мир и стабильность.

В тот момент, когда идут в позитивном ключе азербайджано-армянские двусторонние мирные переговоры, подобные выступления иностранных эмиссаров не являются шагом во имя мира и стабильности в регионе. Нет никаких сомнений в том, что эти попытки вмешательства были направлены на то, чтобы помешать достижению успешных результатов в мирном процессе. Мы настоятельно рекомендуем парламенту Люксембурга и его председателю направить свою "поддержку" по иным направлениям. Армянской стороне же хотелось бы напомнить, что поддержка односторонних подходов, выдумки и лжи третьих лиц из-за пределов региона в отношении происходящих в регионе процессов не приносят пользы ни мирному процессу, ни шагам, направленным на построение доверия", - говорится в заявлении Милли Меджлиса.

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