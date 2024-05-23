Эмомали Рахмон: Азербайджан является надежным другом и партнером Таджикистана

БАКУ /Trend/ - Азербайджан является надежным другом и партнером Таджикистана. Наши страны связывают проверенные временем отношения.

Как сообщает в четверг Trend, об этом, в частности, сказал Президент Таджикистана Эмомали Рахмон на встрече с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в расширенном составе.

"Мы занимаем близкие позиции по актуальным региональным и международным вопросам. Активно развиваются гуманитарные связи, направленные на дальнейшее сближение народов наших стран", - подчеркнул Президент Таджикистана.