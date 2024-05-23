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Эмомали Рахмон: Азербайджан является надежным другом и партнером Таджикистана

Политика Материалы 23 мая 2024 14:11 (UTC +04:00)
Эмомали Рахмон: Азербайджан является надежным другом и партнером Таджикистана
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджанской Республики

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - Азербайджан является надежным другом и партнером Таджикистана. Наши страны связывают проверенные временем отношения.

Как сообщает в четверг Trend, об этом, в частности, сказал Президент Таджикистана Эмомали Рахмон на встрече с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в расширенном составе.

"Мы занимаем близкие позиции по актуальным региональным и международным вопросам. Активно развиваются гуманитарные связи, направленные на дальнейшее сближение народов наших стран", - подчеркнул Президент Таджикистана.

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