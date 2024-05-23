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Эмомали Рахмон: Мы с оптимизмом смотрим на перспективу развития таджикско-азербайджанских взаимоотношений

Политика Материалы 23 мая 2024 16:21 (UTC +04:00)
Эмомали Рахмон: Мы с оптимизмом смотрим на перспективу развития таджикско-азербайджанских взаимоотношений
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджанской Республики

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - Мы высказались за продолжение практики поддержки инициатив друг друга в рамках международных и региональных организаций. Приветствуем проведение Азербайджаном в этом году очередной сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (СОР29).

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал Президент Таджикистана Эмомали Рахмон в заявлении для прессы с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

"Мы с оптимизмом смотрим на перспективу развития таджикско-азербайджанских взаимоотношений", - подчеркнул Президент Таджикистана.

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