Эмомали Рахмон: Мы с оптимизмом смотрим на перспективу развития таджикско-азербайджанских взаимоотношений

БАКУ /Trend/ - Мы высказались за продолжение практики поддержки инициатив друг друга в рамках международных и региональных организаций. Приветствуем проведение Азербайджаном в этом году очередной сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (СОР29).

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал Президент Таджикистана Эмомали Рахмон в заявлении для прессы с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

"Мы с оптимизмом смотрим на перспективу развития таджикско-азербайджанских взаимоотношений", - подчеркнул Президент Таджикистана.