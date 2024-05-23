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Первый вице-президент Мехрибан Алиева поздравила дзюдоиста Зелима Коцоева с завоеванием звания чемпиона мира (ФОТО)

Политика Материалы 23 мая 2024 23:48 (UTC +04:00)
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поздравила дзюдоиста Зелима Коцоева с завоеванием звания чемпиона мира (ФОТО)
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджана

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева поздравила дзюдоиста Зелима Коцоева с завоеванием золотой медали на чемпионате мира, проходящем в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби.

Как сообщает Trend, Первый вице-президент поделилась публикацией в этой связи на своей официальной странице в Instagram.

«Очередную, 2-ю золотую медаль на чемпионате мира, проходящем в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби, для Азербайджана завоевал наш спортсмен Зелим Коцоев! Искренне поздравляю чемпиона мира, желаю ему сил, энергии, новых достижений и побед!», - говорится в публикации.

Первый вице-президент Мехрибан Алиева поздравила дзюдоиста Зелима Коцоева с завоеванием звания чемпиона мира (ФОТО)
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поздравила дзюдоиста Зелима Коцоева с завоеванием звания чемпиона мира (ФОТО)
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