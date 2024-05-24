Завершился визит представителей аккредитованного в Азербайджане дипкорпуса в Лачин (ФОТО) (Обновлено и изменен заголовок)

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БАКУ /Trend/ - 24 мая представители аккредитованного в Азербайджане дипломатического корпуса – послов, военных атташе и представителей международных организаций посетили Агропромышленный парк Зерти в рамках Лачинского диалога по климатической деятельности.

Как сообщает в пятницу Trend, дипломатам была предоставлена информация о животных в Агропромышленном парке Зерти, фермах контейнерного типа для производства кормов, а также для выращивания зелени и томатов.

Было отмечено, что все предприятия, функционирующие здесь, оснащены самыми современными технологиями. Жители Лачина, помимо получения рабочих мест, также приобретают профессиональные навыки, обучаясь у приглашенных из-за рубежа специалистов. В этом смысле каждое предприятие, работающее в Агропромышленном парке, также может считаться учебно-тренировочным центром.

Затем представители дипломатического корпуса прибыли на студию “Хочазфильм”. Была представлена информация о том, что перспективные направления деятельности многогранного творческого пространства "Ходжазфильм" очень широки.

Эти направления включают реализацию проектов, связанных с широкомасштабной популяризацией Карабахского региона, освещение культурно-массовых мероприятий, проводимых в регионе, реконструкцию в Лачине, продвижение национальных брендов региона и местной продукции, сотрудничество с кинотеатром и творческим союзом, организацию проведения летних школ для молодежи, творческих мастерских, курсов кинематографии, рисования и конкурсов.

Павильон соответствует международным стандартам по техническому оснащению, в том числе звуковой, световой изоляции.

Дипломаты также понаблюдали за процессом выпуска форели в части реки Хакари, протекающей по территории Лачинского района, с целью содействия восстановлению экосистемы на территории Карабаха и Восточного Зангезура.

Затем состоялось открытие выставки "Так создавался ковер", посвященной 28 мая - Дню независимости. Наряду с национальными коврами, на выставке представлены образцы искусства, выполненные в различных стилях.

На этом визит представителей аккредитованного в Азербайджане дипломатического корпуса в город Лачин завершился.

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