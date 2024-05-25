Али Асадов встретился с генпрокурором Италии

БАКУ /Trend/ - 25 мая премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов встретился с делегацией во главе с генеральным прокурором Верховного кассационного суда Италии Луиджи Сальвато.

Как сообщили Trend в пресс-службе Кабинета министров, на встрече было выражено удовлетворение развитием азербайджано-итальянских дружественных отношений и стратегического партнерства в различных сферах.

Было отмечено, что успешное сотрудничество между органами прокуратуры двух стран осуществляется как в двустороннем формате, так и в рамках международных организаций.

Была подчеркнута важность подписанного в рамках визита Меморандума о взаимопонимании по развитию сотрудничества между Генеральной прокуратурой Азербайджанской Республики и Генеральной прокуратурой Верховного кассационного суда Итальянской Республики.

Кроме того, были обсуждены перспективы расширения азербайджано-итальянских связей в торгово-экономическом и многих других направлениях.

Во встрече принял участие генеральный прокурор Азербайджанской Республики Кямран Алиев.

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