Президент Мальты поздравил Президента Ильхама Алиева

БАКУ /Trend/ - Президент Мальты Мириам Спитери Дебоно поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева по случаю 28 Мая - Дня независимости, передает Trend.

"Ваше превосходительство.

От имени народа Мальты и от себя лично сердечно поздравляю Вас и Ваш народ по случаю Дня независимости Азербайджанской Республики.

С момента установления дипломатических отношений в 1995 году прочные дружественные отношения между нашими странами, основанные на взаимном уважении и взаимопонимании, еще больше укрепились. Уверена, что, несмотря на большое географическое расстояние между нашими странами, Республика Мальта и Азербайджанская Республика и впредь будут поддерживать укрепление двустороннего сотрудничества. В то время, когда мы приближаемся к 30-летию установления отношений между нашими странами, это приобретает еще большее значение.

Мальта с нетерпением ожидает продолжения сотрудничества с Азербайджаном посредством таких рамок регионального диалога, как Восточное партнерство. Оно остается уникальной структурой для более тесного конструктивного взаимодействия между Европейским Союзом и его восточными партнерами, в том числе Азербайджанской Республикой.

В то время, когда международное сообщество сталкивается с важными вызовами, влияющими на весь мир, Республика Мальта решительно поддерживает многосторонние и глобальные решения. Как избранный член Совета Безопасности ООН на 2023-2024 годы Мальта остается приверженной обеспечению международного мира и безопасности с целью отстаивания ценностей многосторонности. Поэтому важно, чтобы мы активно продолжали наши усилия для укрепления политического доверия между странами и демонстрации воли с целью решения вопросов, вызывающих общий интерес. В такой период Мальта верит, что глобальные проблемы требуют глобальных решений.

Пользуясь случаем, желаю Вам крепкого здоровья и благополучия, а Вашей стране – постоянного мира, прогресса и процветания.

Ваше превосходительство, прошу принять мое глубочайшее почтение.

С уважением", - говорится в поздравлении.