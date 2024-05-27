МИД Ирана о возобновлении работы посольства Азербайджана в Тегеране

БАКУ /Trend/ - Отношения между Ираном и Азербайджаном будут развиваться в верном направлении.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом заявил на сегодняшней пресс-конференции в Тегеране пресс-секретарь МИД Ирана Насер Канани.

По его словам, отношения Ирана и Азербайджана развиваются в правильном направлении.

Канани подчеркнул, что возобновление деятельности посольства Азербайджана в Тегеране также является одним из соглашений, достигнутых в рамках развития двусторонних отношений.

"Иранская сторона надеется, что это соглашение также будет реализовано в рамках совместных соглашений, достигнутых между двумя странами", - добавил он.

Напомним, что 27 января прошлого года около в 08:30 утра мужчина, вооруженный автоматическим оружием и многочисленными обоймами, совершил террористическую атаку на посольство Азербайджана в Иране. При предотвращении нападения погиб начальник службы охраны посольства Орхан Аскеров, еще два человека получили ранения. Сотруднику службы охраны посольства Васифу Тагиеву, бросившемуся на террориста без оружия, удалось обезоружить его. После инцидента сотрудники посольства Азербайджана в Иране и члены их семей, по поручению главы государства, были эвакуированы на родину. Всего были эвакуированы 53 человека.

17 мая этого года МИД Азербайджана объявил об изменении адреса посольства Азербайджана в Иране.

"За последние несколько месяцев в рамках контактов и переговоров между официальными лицами и соответствующими учреждениями двух стран ожидания нашей страны были доведены до иранской стороны.

С иранской стороной была проведена соответствующая работа по переводу посольства Азербайджана на новое место, более безопасное и отвечающее всем требованиям, необходимым для работы посольства. В результате проведенной работы новое место посольства уже определено", - говорится в сообщении МИД Азербайджана.

Было отмечено, что в настоящее время в указанном месте и здании принимаются соответствующие меры с целью создания необходимых условий для работы посольства.

"После завершения указанных работ планируется возобновление деятельности посольства по новому адресу", - добавил пресс-секретарь МИД Азербайджана.

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