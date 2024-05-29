Позиция парламента Нидерландов носит клеветнический характер - Община Западного Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Нынешняя позиция нидерландского парламента, закрывшего глаза на изгнание азербайджанцев из Армении и с некогда оккупированных азербайджанских земель, а также на массовое уничтожение там азербайджанского культурного наследия, по сути, носит клеветнический характер. Позиция, проявленная членом правительства Нидерландов в ходе обсуждения антиазербайджанской резолюции, вызывает сожаление.

Как сообщает Trend, об этом говорится в заявлении Общины Западного Азербайджана (ОЗА).

Палата представителей (нижняя палата парламента) Нидерландов 23 мая приняла резолюцию антиазербайджанского содержания. В пресловутой резолюции, принятой по инициативе партий «Христианский союз» и «Христианско-демократический призыв», выдвигаются безосновательные обвинения о якобы проведении Азербайджаном этнических чисток и нанесении ущерба культурному наследию.

«В свете последних шагов по нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, включая делимитацию границ, подобные пагубные вмешательства со стороны нерегиональных государств недопустимы», - подчеркивается в заявлении.

Община Западного Азербайджана потребовала от парламента и правительства Нидерландов положить конец предвзятым и неуместным шагам, а также поддержать возвращение изгнанных из Армении азербайджанцев и мир в регионе.

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