С 1991 года от мин в Азербайджане пострадали 3440 человек - председатель ANAMA

ЗАНГИЛАН/Trend/ - В общей сложности с 1991 года по сегодняшний день в Азербайджане зарегистрировано 3440 жертв мин.

Об этом, как сообщает в четверг Trend, заявил председатель правления Агентства Азербайджана по разминированию (ANAMA) Вугар Сулейманов на III международной конференции по гуманитарному разминированию на тему "Снижение воздействия мин на окружающую среду - мобилизация ресурсов для безопасного и зеленого будущего".

"С ноября 2020 года по 30 мая 2024 года 361 гражданин Азербайджана пострадал от мин. Из них 293 человека были ранены, включая 128 гражданских и 165 военных, и 68 человек погибли, включая 53 гражданских и 15 военных", — подчеркнул он.

В.Сулейманов добавил, что в настоящее время около 10 285 квадратных километров территории страны в различной степени загрязнены наземными минами, причем, по оценкам, в период оккупации было установлено до 1,5 миллиона наземных мин.

По его словам, на сегодняшний день от мин очищенно 1 385 квадратных километров территории Азербайджана.

Отметим, что в III международной гуманитарной конференции по разминированию, организованной Азербайджаном, принимают участие более 300 делегатов из 75 стран. Среди участников-высшие должностные лица ряда стран, руководящий состав головного офиса ООН, представители авторитетных международных организаций и должностные лица центров разминирования различных стран, а также должностные лица дипломатических представительств, аккредитованных в Азербайджане.

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