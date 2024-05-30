Госсекретарь США уделяет особое внимание усилиям по достижению мира между Арменией и Азербайджаном - Джошуа Хак

БАКУ /Trend/ - Госсекретарь США Энтони Блинкен уделяет особое внимание усилиям по достижению мира между Арменией и Азербайджаном.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом заявил заместитель помощника Госсекретаря США Джошуа Хак во время выступления на приеме, организованном посольством Азербайджана в Соединенных Штатах, посвященном 28 Мая - Дню независимости и 26 июня - Дню Вооруженных сил Азербайджана в Вашингтоне.

"За тридцать два года между США и Азербайджаном были установлены партнерские отношения, основанные на дружбе, общих интересах и взаимном уважении", - отметил Д.Хак.

Он подчеркнул, что на протяжении многих лет Азербайджан и США совместно работали в области борьбы с терроризмом, насильственным экстремизмом, в направлении продвижения азербайджанского газа и нефти на западный рынок.

По словам чиновника, Энтони Блинкен лично уделяет особое внимание усилиям по установлению и развитию этих связей, а также достижению справедливого и прочного мира между Арменией и Азербайджаном.

"В настоящее время в этом направлении происходят положительные сдвиги. Думаю, скоро этот процесс пойдет еще дальше. США всегда готовы оказать поддержку в этом направлении", - добавил он.

Он еще раз подтвердил поддержку Соединенными Штатами независимости, территориальной целостности и суверенитета Азербайджана.

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