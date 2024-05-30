Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Милли Меджлис осудил резолюцию Палаты представителей парламента Нидерландов, направленную против Азербайджана

Политика Материалы 30 мая 2024 12:53 (UTC +04:00)

Читайте Trend в

Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Милли Меджлис (парламент) Азербайджанской Республики выражает решительный протест против принятия Палатой представителей парламента Нидерландов 23 мая 2024 года несправедливой и односторонней резолюции, нацеленной на Азербайджан, и яростно осуждает этот шаг, рассматривая его как расистскую, азербайджанофобскую, тюркофобскую и исламофобскую политическую акцию.

Об этом в четверг Trend сообщили в пресс-службе Милли Меджлиса.

Было отмечено, что обвинения, выдвинутые против Азербайджана в резолюции, частично основаны на искажении реалий, а частично на ложной и фальсифицированной информации.

"После того, как осенью 2020 года в ходе 44-дневной Отечественной войны под руководством Президента Азербайджанской Республики, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева была прекращена оккупация Арменией азербайджанских земель, восстановлены нормы и принципы международного права, парламент Нидерландов неоднократно выражал свое предвзятое отношение к Азербайджану и принимал различные резолюции.

В условиях, когда в настоящее время ведутся мирные переговоры с Арменией и достигнуты определенные обнадеживающие результаты в этом направлении, повторное появление подобного документа в нидерландском парламенте является ярким примером политической неосмотрительности и безответственности.

К сожалению, за 30 лет, в течение которых азербайджанские земли находились под оккупацией, а один миллион азербайджанцев постигла судьба беженцев и вынужденных переселенцев, члены парламента Нидерландов ни разу не подали голоса, предпочитая открыто или тайно поддерживать оккупирующую страну.

Сегодня же они позволяют себе действия, направленные против территориальной целостности и суверенитета Азербайджана, которые наносят удар по процессу нормализации отношений между двумя государствами, находящимися в конфликте долгие годы, и способствуют реваншизму.

Следует учитывать, что уважение территориальной целостности Азербайджанской Республики является одним из международных обязательств Королевства Нидерландов, как и других государств. С другой стороны, такие акции противоречат интересам не только региона Южного Кавказа, но и Европы в целом в отношении мира, стабильности и устойчивого развития.

Неадекватные высказывания министра иностранных дел Ханке Брюинс Слот в ходе обсуждения указанной резолюции в Палате представителей нидерландского парламента, сказанные в ответ на депутатский запрос, необоснованные обвинения, выдвинутые ею и ранее в отношении Азербайджана, свидетельствуют о том, что исполнительные органы этой страны закрывают глаза на провокационную деятельность депутатов парламента и фактически поощряют такую деятельность.

Все это способствует росту напряженности в регионе Южного Кавказа и серьезно препятствует усилиям по реализации мирной повестки дня.

Милли Меджлис Азербайджанской Республики призывает Палату представителей парламента Нидерландов, а также руководящих должностных лиц этой страны положить конец попыткам незаконного вмешательства во внутренние дела Азербайджана, отказаться от намерения вновь разжечь конфликт в регионе, предпринять шаги, направленные на установление долгосрочного мира между Арменией и Азербайджаном", - говорится в сообщении пресс-службы парламента Азербайджана.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости