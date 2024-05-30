Милли Меджлис осудил резолюцию Палаты представителей парламента Нидерландов, направленную против Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Милли Меджлис (парламент) Азербайджанской Республики выражает решительный протест против принятия Палатой представителей парламента Нидерландов 23 мая 2024 года несправедливой и односторонней резолюции, нацеленной на Азербайджан, и яростно осуждает этот шаг, рассматривая его как расистскую, азербайджанофобскую, тюркофобскую и исламофобскую политическую акцию.

Об этом в четверг Trend сообщили в пресс-службе Милли Меджлиса.

Было отмечено, что обвинения, выдвинутые против Азербайджана в резолюции, частично основаны на искажении реалий, а частично на ложной и фальсифицированной информации.

"После того, как осенью 2020 года в ходе 44-дневной Отечественной войны под руководством Президента Азербайджанской Республики, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева была прекращена оккупация Арменией азербайджанских земель, восстановлены нормы и принципы международного права, парламент Нидерландов неоднократно выражал свое предвзятое отношение к Азербайджану и принимал различные резолюции.

В условиях, когда в настоящее время ведутся мирные переговоры с Арменией и достигнуты определенные обнадеживающие результаты в этом направлении, повторное появление подобного документа в нидерландском парламенте является ярким примером политической неосмотрительности и безответственности.

К сожалению, за 30 лет, в течение которых азербайджанские земли находились под оккупацией, а один миллион азербайджанцев постигла судьба беженцев и вынужденных переселенцев, члены парламента Нидерландов ни разу не подали голоса, предпочитая открыто или тайно поддерживать оккупирующую страну.

Сегодня же они позволяют себе действия, направленные против территориальной целостности и суверенитета Азербайджана, которые наносят удар по процессу нормализации отношений между двумя государствами, находящимися в конфликте долгие годы, и способствуют реваншизму.

Следует учитывать, что уважение территориальной целостности Азербайджанской Республики является одним из международных обязательств Королевства Нидерландов, как и других государств. С другой стороны, такие акции противоречат интересам не только региона Южного Кавказа, но и Европы в целом в отношении мира, стабильности и устойчивого развития.

Неадекватные высказывания министра иностранных дел Ханке Брюинс Слот в ходе обсуждения указанной резолюции в Палате представителей нидерландского парламента, сказанные в ответ на депутатский запрос, необоснованные обвинения, выдвинутые ею и ранее в отношении Азербайджана, свидетельствуют о том, что исполнительные органы этой страны закрывают глаза на провокационную деятельность депутатов парламента и фактически поощряют такую деятельность.

Все это способствует росту напряженности в регионе Южного Кавказа и серьезно препятствует усилиям по реализации мирной повестки дня.

Милли Меджлис Азербайджанской Республики призывает Палату представителей парламента Нидерландов, а также руководящих должностных лиц этой страны положить конец попыткам незаконного вмешательства во внутренние дела Азербайджана, отказаться от намерения вновь разжечь конфликт в регионе, предпринять шаги, направленные на установление долгосрочного мира между Арменией и Азербайджаном", - говорится в сообщении пресс-службы парламента Азербайджана.

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