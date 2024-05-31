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Парламент Азербайджана принял законопроект об исполнении госбюджета на 2023 год

Политика Материалы 31 мая 2024 14:09 (UTC +04:00)

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - В Милли Меджлисе (парламент) Азербайджана состоялось обсуждение законопроекта "Об исполнении государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2023 год".

Как сообщает в пятницу Trend, согласно проекту, доходы от исполнения государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2023 год были утверждены в размере 35 миллиардов 236 миллионов 394,3 тысячи манатов, расходы - 36 миллиардов 457 миллионов 956,1 тысячи манатов.

После обсуждения документ был вынесен на голосование и принят.

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