Между Азербайджаном и Венгрией существует эффективное сотрудничество на многосторонних платформах - Джейхун Байрамов

БАКУ /Trend/ - Сегодня мы обсудили политический диалог на высоком уровне между двумя странами и сотрудничество в экономической сфере.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал сегодня министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов в ходе совместной с министром иностранных дел и торговли Венгрии Петером Сийярто пресс-конференции по итогам 2-го заседания Стратегического диалога между Азербайджаном и Венгрией.

Министр отметил, что между двумя странами существует эффективное сотрудничество на многосторонних платформах.

Новость обновляется

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!