Экономическое сотрудничество между Венгрией и Азербайджаном находится на высоком уровне - Джейхун Байрамов

БАКУ /Trend/ - Венгрия входит в список покупателей азербайджанского газа.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов в ходе совместной с министром иностранных дел и торговли Венгрии Петером Сийярто пресс-конференции по итогам 2-го заседания Стратегического диалога между Азербайджаном и Венгрией.

Министр отметил, что экономическое сотрудничество между Венгрией и Азербайджаном находится на высоком уровне.

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