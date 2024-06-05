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Наблюдается сокращение количества вопросов, остающихся открытыми между Азербайджаном и Арменией - министр

Политика Материалы 5 июня 2024 14:13 (UTC +04:00)
Наблюдается сокращение количества вопросов, остающихся открытыми между Азербайджаном и Арменией - министр

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Коллега проинформирован о минной угрозе, и проблемах в этой связи на освобожденных от оккупациях территориях.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов в ходе совместной с министром иностранных дел и торговли Венгрии Петером Сийярто пресс-конференции по итогам 2-го заседания Стратегического диалога между Азербайджаном и Венгрией.

"Несколько дней назад мы получили от армянской стороны очередной проект соглашения. Наблюдается сокращение количества вопросов, остающихся открытыми", - подчеркнул министр.

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