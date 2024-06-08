Президент Ильхам Алиев: Азербайджан и Армения достигли определенных успехов в деле установления госграниц

КАИР/Trend/ - В настоящее время Азербайджан и Армения достигли определенных успехов в деле установления своих госграниц, согласован участок госграницы протяженностью почти 12,7 километра.

Как сообщает Trend, об этом. в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев 8 июня в Каире в заявлении для прессы с Президентом Египта Абдель-Фаттахом ас-Сиси.

«Путем переговоров возвращены 4 села Газахского района Азербайджана, которые на протяжении 30 лет находились под оккупацией, и мы оцениваем это как позитивный факт», - отметил глава государства.