Азербайджан - одна из стран мира, наиболее пострадавших от минной проблемы - Хикмет Гаджиев

БАКУ /Trend/ - Азербайджан - одна из стран мира, наиболее пострадавших от минной проблемы.

Как сообщает Trend, об этом сказал сегодня журналистам помощник Президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев в кулуарах 29-го заседания высокого уровня "Путь к COP29: устойчивое и прочное будущее", проходящего в Баку.

"Армянская сторона целенаправленно повсеместно использовала мины не только в военных целях, но и после войны с целью нанесения ущерба восстановительным и строительным работам Азербайджана, снижения темпов этих работ и нанесения максимального ущерба людям. Это политика Армении по осуществлению целенаправленного минного террора", - сказал он.

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