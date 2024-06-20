Замминистра обороны Азербайджана находится с визитом в Италии

БАКУ /Trend/ - Заместитель министра обороны Азербайджана - генеральный директор Агиль Гурбанов совершил визит в Италию.

Об этом Trend сообщили в минобороны Азербайджана.

Согласно информации, в рамках визита он встретился с министром обороны Итальянской Республики Гвидо Крозетто.

На встрече было отмечено, что отношения между Азербайджаном и Италией основаны на стратегическом партнерстве, обсуждено текущее состояние и перспективы развития сотрудничества в военной и военно-технической сферах.

На встрече также состоялся подробный обмен мнениями по совместным проектам стран, а также по ряду других вопросов.

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