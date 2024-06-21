Президент Ильхам Алиев: Важно прекратить территориальные претензии к Азербайджану, заложенные в конституции Армении

БАКУ/Trend/ - Важно прекратить территориальные претензии к Азербайджану, заложенные в конституции Армении.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев 20 июня в ходе телефонного разговора с государственным секретарем США Энтони Блинкеном.

Отметив, что в регионе обеспечен мир, а инициатором принципов, составляющих основу мирного договора, и его текста является азербайджанская сторона, Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что усилия по продвижению процесса нормализации и мирной повестки на двусторонней основе продолжаются. Высоко оценив решимость США внести вклад в мирную повестку дня, глава нашего государства отметил важность прекращения территориальных претензий к Азербайджану, заложенных в конституции, соответствующих законах и внутренних нормативно-правовых актах Армении, с точки зрения продвижения мирной повестки.