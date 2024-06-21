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США приложат все усилия для того, чтобы предстоящая в Азербайджане COP29 прошла успешно - Энтони Блинкен

Политика Материалы 21 июня 2024 11:17 (UTC +04:00)

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Асиф Мехман
Асиф Мехман
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БАКУ/Trend/ - США приложат все усилия для того, чтобы предстоящая в Азербайджане COP29 прошла успешно.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом, в частности, сказал 20 июня государственный секретарь США Энтони Блинкен в ходе телефонного разговора с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Отметив значение, которое США придают двусторонним отношениям с Азербайджаном, госсекретарь подчеркнул конструктивное сотрудничество между нашими странами на пути достижения общих целей в области изменения климата и энергетики. Энтони Блинкен заявил, что его страна поддерживает обновленные и более прочные двусторонние отношения с Азербайджаном.

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