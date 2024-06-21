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Милли Меджлис обратится к Президенту Ильхаму Алиеву по поводу проведения внеочередных парламентских выборов

Политика Материалы 21 июня 2024 11:10 (UTC +04:00)
Милли Меджлис обратится к Президенту Ильхаму Алиеву по поводу проведения внеочередных парламентских выборов
Фото: Парламент Азербайджанской Республики

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - Милли Меджлис (парламент) Азербайджана обратится к Президенту Ильхаму Алиеву по поводу проведения внеочередных парламентских выборов.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом заявила председатель парламента Сахиба Гафарова.

С.Гафарова отметила, что в повестку дня сегодняшнего заседания Милли Меджлиса включен вопрос об обращении к Президенту Азербайджанской Республики для назначения внеочередных выборов в парламент Азербайджана.

"Депутаты, представляющие партию "Ени Азербайджан" (ПЕА), обратились ко мне и попросили обратиться к Президенту Ильхаму Алиеву в связи с проведением внеочередных парламентских выборов", - подчеркнула С.Гафарова.

Затем депутат Хикмет Бабаоглу, представляющий ПЕА, озвучил обращение партии.

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