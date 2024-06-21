Российско-азербайджанские отношения демонстрируют позитивную динамику - Эльшад Искендеров

БАКУ/Trend/ - Российско-азербайджанские отношения демонстрируют позитивную динамику и предсказуемый характер развития.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом в своем выступлении на пятом заседании российско-азербайджанского экспертного совета в Баку заявил посол по особым поручениям МИД Азербайджана Эльшад Искендеров.

Он упомянул, что одним из векторов направления совместных региональных усилий обоих государств являются общие подходы по обеспечению региональной политико-экономической кооперации и ограничения попыток деструктивного вмешательства извне.

"И у Азербайджана, и у РФ четкий выбор в пользу суверенности принимаемых решений", - подчеркнул Искендеров.

По его словам, проведение бакинского мероприятия является примером того, как происходит реализация воли на сближение российско-азербайджанских отношений.

"Когда идея создания экспертного совета впервые прозвучала три года тому назад, мы были уверены, что эта инициатива будет иметь практические результаты. Отрадно видеть, что за короткий период платформа, на которой наши эксперты встречаются, проводит уже пятое заседание", - добавил дипломат.

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