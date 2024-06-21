Посольство США выразило соболезнования семье погибшего в Джебраиле сотрудника Агентства по разминированию

БАКУ /Trend/ - Посольство США выражает соболезнования семье погибшего в результате разрыва мины сотрудника Агентства Азербайджанской Республики по разминированию.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом говорится в публикации на официальной странице посольства США в Facebook

"Соединенные Штаты решительно поддерживают усилия Азербайджана по разминированию территории страны", - говорится в публикации посольства.

Отметим, что сегодня в результате взрыва, произошедшего в процессе разминирования на территории Джебраильского района, погиб сотрудник Агентства по разминированию Рагиф Исаев, 1980 года рождения. Другие сотрудники, получившие во время взрыва телесные повреждения различной степени тяжести, были эвакуированы в районную больницу.

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