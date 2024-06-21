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В Азербайджане будет определен порядок выплаты единовременной компенсации должностным лицам таможенных органов

Политика Материалы 21 июня 2024 16:00 (UTC +04:00)

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Асиф Мехман
Асиф Мехман
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БАКУ /Trend/ - Будет утвержден порядок оплаты расходов на переезд должностных лиц таможенных органов и членов их семей в связи с новым местом службы, а также на перевозку их имущества и выплаты единовременной компенсации.

Как сообщает Trend, об этом говорится в указе Президента Ильхама Алиева о применении закона "О внесении изменений в Положение о службе в таможенных органах".

Согласно указу, Кабинет министров в двухмесячный срок должен утвердить порядок оплаты расходов на переезд должностных лиц таможенных органов и членов их семей в связи с новым местом службы, а также на перевозку их имущества и выплаты единовременной компенсации и проинформировать Президента Азербайджанской Республики.

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