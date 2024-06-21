В Азербайджане будет определен порядок выплаты единовременной компенсации должностным лицам таможенных органов

БАКУ /Trend/ - Будет утвержден порядок оплаты расходов на переезд должностных лиц таможенных органов и членов их семей в связи с новым местом службы, а также на перевозку их имущества и выплаты единовременной компенсации.

Как сообщает Trend, об этом говорится в указе Президента Ильхама Алиева о применении закона "О внесении изменений в Положение о службе в таможенных органах".

Согласно указу, Кабинет министров в двухмесячный срок должен утвердить порядок оплаты расходов на переезд должностных лиц таможенных органов и членов их семей в связи с новым местом службы, а также на перевозку их имущества и выплаты единовременной компенсации и проинформировать Президента Азербайджанской Республики.