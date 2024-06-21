Безопасность и региональные проекты в центре внимания заседания экспертного совета РФ и Азербайджана - Фарид Шафиев

БАКУ /Trend/ - Вопросы региональной безопасности в числе основных на пятом заседании российско-азербайджанского экспертного совета, сообщил журналистам в пятницу председатель правления Центра анализа международных отношений (ЦАМО) Фарид Шафиев, передает Trend.

По его словам, в частности, речь идет о неконструктивной деятельности нерегиональных игроков.

"Азербайджан открыт для сотрудничества со всеми странами – будь то Европа или любая западная страна. Но нас беспокоят позиции Франции и Индии, чей «вклад» в регион не служит ни миру, ни безопасности", - сказал руководитель ЦАМО.

Он отметил, что пятое заседание экспертного совета проходит в условиях новой реальности, когда Азербайджан полностью восстановил суверенитет над своими территориями, и на освобожденных от оккупации территориях уже ведутся строительно-восстановительные работы.

Шафиев добавил, что в этом году Азербайджан примет COP29.

"Тема безопасности, региональные проекты, в том числе связанные с транспортом и другими сферами, обсуждаются экспертами РФ и Азербайджана в Баку", - резюмировал он.