Российский совет по международным делам о совместной работе с азербайджанскими экспертами

БАКУ /Trend/ — Работа экспертов Российского совета по международным делам (РСМД), азербайджанского Центра анализа международных отношений (ЦАМО) и других профильных экспертных структур может выйти на повседневный уровень, без «привязки» к определенным событиям. Об этом сказал, выступая на мероприятии в Баку, генеральный директор РСМД Иван Тимофеев, сообщает Trend.

По его мнению, оперативное изложение точек зрения на то или иное событие в мире целесообразно, как и активизация диалогов экспертных организаций.

«Обмен мнениями на уровне ученых и экспертов, которые глубоко знают проблематику двусторонних отношений, региональных вопросов, подкреплен фактами, объективным видением, беспристрастными исследованиями. Это помогает решать в государствах сложные проблемы», — считает Тимофеев.

По его словам, результаты работы экспертных центров по международным отношениям доводятся до сведения властей, то есть у экспертного диалога есть практическая польза.

«Наши центры готовят экспертные доклады, аналитические записки. Есть совместные российско-азербайджанские аналитические документы, есть отдельные. Но все они нацелены на то, чтобы принести пользу нашим государствам», — подчеркнул Тимофеев.