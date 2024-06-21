В Москве состоялось заседание Экономического совета СНГ (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - На заседании Экономического совета СНГ в Москве были рассмотрены вопросы широкого спектра экономического сотрудничества между государствами-участниками СНГ.

Как сообщает Trend, Азербайджан на заседании представлял член Экономического совета СНГ, первый заместитель премьер-министра Ягуб Эйюбов.

Руководители делегаций обменялись мнениями по актуальным вопросам экономического взаимодействия на пространстве СНГ.

В мероприятии под председательством заместителя премьер-министра Российской Федерации Алексея Оверчука приняли участие член Экономического совета СНГ, заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Петрищенко, сопредседатель Экономического совета СНГ, первый заместитель премьер-министра Таджикистана Хоким Холикзода и другие.

Участники заседания заслушали информацию об основных целевых макроэкономических показателях экономического развития стран СНГ на 2023 год и приняли решение о внесении изменений в Концепцию формирования и развития межгосударственной системы подготовки кадров, их профессиональной подготовки и повышения квалификации в области научно-технической информации, утвержденную постановлением Совета глав правительств СНГ от 20 ноября 2013 года.

Очередное заседание Экономического совета СНГ запланировано на 20 сентября 2024 года в городе Москва.

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