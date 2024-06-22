Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

На освобожденных территориях Азербайджана впервые пройдет форум НПО

Политика Материалы 22 июня 2024 22:36 (UTC +04:00)
На освобожденных территориях Азербайджана впервые пройдет форум НПО
Фото: АЗЕРТАДЖ

Читайте Trend в

Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - В Зангиланском конгресс-центре 24 июня начнет работу Форум сотрудничества азербайджанских НПО, организованный Агентством государственной поддержки неправительственных организаций совместно с Азербайджанским национальным форумом НПО.

Как сообщает Trend, в форуме примут участие представители около 200 общественных объединений, пройдут панельные дискуссии по темам «НПО Азербайджана: результаты и цели», «Экологические последствия горнодобывающей промышленности Армении», «COP29 и движение за солидарность во имя зеленого мира».

Форум продлится два дня.

Лента

Лента новостей

Читать все новости