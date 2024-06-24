Попытки вмешательства в сегмент НПО незаконными способами из-за границы под видом "грантов" недопустимы - Турал Алиев

ЗАНГИЛАН /Trend/ - Финансовая прозрачность и дисциплина являются одними из наиболее важных моментов. С НПО, которые на практике не придерживаются написанного ими проекта, компромисса не будет.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал заведующий сектором по работе с НПО Отдела по работе с НПО и коммуникациям НПО Администрации Президента Азербайджанской Республики Турал Алиев во время выступления на "Форуме сотрудничества неправительственных организаций Азербайджана" в Зангилане.

"Пользуясь случаем, мы еще раз призываем азербайджанские НПО, работающие с иностранными донорами, наладить сотрудничество на основании соответствующего уведомления министерства юстиции.

В этой сфере есть большие проблемы со служебными договорами. А незаконные расчеты создают серьезную юридическую ответственность. Не секрет, что "теневой оборот" грантов в ряде случаев является попыткой проникновения в Азербайджан именно для иностранных доноров. Мы призываем НПО быть предельно внимательными в этих вопросах", - отметил он.

Турал Алиев упомянул, что попытки вмешательства в сегмент НПО незаконными способами из-за границы под видом "грантов" недопустимы, и те, кто эти попытки предпринимает, и впредь будут сталкиваться с решительными шагами Азербайджанского государства.

"Мы хорошо видим, как во многих странах, в том числе и в нашем регионе, дестабилизируется обстановка, какие потрясения происходят посредством "внешних проводников" под видом таких методов.

Целенаправленно распространяя при каждой возможности космополитические, чуждые, вредные идеологические идеи, ряд зарубежных кругов пытаются подорвать традиционные национально-духовные и семейные ценности, высокие патриотические чувства, образцовую гармонию в религиозной и этнической среде, которая сильна в Азербайджане.

Азербайджанские НПО находятся на передовой борьбы, направленной на предотвращение этого посягательства, нападения на идеологические, духовные ценности, которые легли в основу нашей исторической победы, стали предпосылками для освобождения Карабаха и Восточного Зангезура от оккупации", - добавил Т.Алиев.

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