Президент Ильхам Алиев поздравил Президента Словении по случаю национального праздника

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Словении Наташе Пирц-Мусар по случаю национального праздника Республики Словения – Дня государственности, сообщает во вторник Trend.

"Уважаемая госпожа Президент,

От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и Ваш народ с национальным праздником Республики Словения – Днем государственности.

Верю, что мы и впредь будем прилагать совместные усилия на пути развития азербайджано-словенских отношений в русле дружбы, продолжения нашего взаимовыгодного сотрудничества в интересах наших народов.

В этот праздничный день передаю Вам свои наилучшие пожелания, дружественному народу Словении желаю спокойствия и благополучия", - говорится в письме.