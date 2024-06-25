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Президент Ильхам Алиев поздравил Президента Словении по случаю национального праздника

Политика Материалы 25 июня 2024 11:08 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев поздравил Президента Словении по случаю национального праздника
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджана

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Асиф Мехман
Асиф Мехман
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БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Словении Наташе Пирц-Мусар по случаю национального праздника Республики Словения – Дня государственности, сообщает во вторник Trend.

"Уважаемая госпожа Президент,

От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и Ваш народ с национальным праздником Республики Словения – Днем государственности.

Верю, что мы и впредь будем прилагать совместные усилия на пути развития азербайджано-словенских отношений в русле дружбы, продолжения нашего взаимовыгодного сотрудничества в интересах наших народов.

В этот праздничный день передаю Вам свои наилучшие пожелания, дружественному народу Словении желаю спокойствия и благополучия", - говорится в письме.

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